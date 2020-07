Tchad - COVID-19 : "nos frontières restent fermées jusqu’à là" (ministre sécurité)

Le coordonnateur du sous-comité de défense et sécurité au sein du Comité de gestion de crise sanitaire, par ailleurs ministre délégué à la Présidence chargé de la défense nationale et de la sécurité, Mahamat Abali Salah, a précisé lundi que les frontières « restent fermées jusqu’à là » avec les pays voisins, notamment le Cameroun, le Soudan et la Libye.



Il s’est exprimé lors d’une réunion d’évaluation de la situation sanitaire avec des responsables des services de sécurité.



« Le comité national a relevé que quelques patients sont venus d'autres pays », a indiqué le ministre.



Il a rappelé à la population que « jusqu'aujourd'hui les barrières sont fermées ».



« Nous n'autorisons personne à rentrer dans notre territoire », a-t-il ajouté.