Tchad - COVID19 : 220 guéris en 6 jours et baisse du taux de létalité

En six jours, 220 patients ont été déclarés guéris de Covid-19, d'après un décompte des chiffres du ministère de la Santé publique, tandis qu'une baisse du taux de létalité est constatée avec une diminution du nombre de décès.



Ce jeudi, 54 guérisons ont été annoncées, tandis que la veille, les autorités sanitaires ont évoqué 56 guéris. Le 26 mai, 59 guérisons ont été enregistrées et le 25 mai, il y a eu 29 guérisons. Les 23 et 24 mai, un total de 22 guérisons a été notifié.



Sur 726 cas enregistrés depuis le 19 mars 2020, 413 personnes ont été guéries, soit plus de 56,8%.



Le Tchad compte à ce jour 65 décès, soit 8,95%. Depuis quelques jours, le taux de létalité (pourcentage de décès rapporté au nombre de cas enregistrés) est tombé en dessous des 10%.



Cette évolution positive de la situation sanitaire pourrait entrainer la levée progressive de certaines mesures mais aussi la reprise des cours. Toutefois, la discipline des citoyens est déterminante, selon le chef de l'État Idriss Déby.



Lors de sa dernière intervention à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé publique a assuré que plus de 90% du personnel soignant contaminé est guéri. Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a laissé entendre que le nombre de dépistage de Covid-19 va être augmenté.



Il y a quelques semaines, le ministre de la Santé publique avait prédit une baisse de la courbe si notamment le port de masque se généralisait.