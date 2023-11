Tchad / Cameroun : Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement du Tchad salue la mise en œuvre de l’autoroute Yaoundé – Douala

« Autoroute Yaoundé-Douala, phase 1, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement du Tchad salue la mise en œuvre du projet. Dr Idriss Saleh Bachar en visite sur le terrain ce 20 novembre 2023 aux côtés du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi », a annoncé, mardi, le média d’état camerounais, la CRTV.



Pour rappel, les travaux de cette phase ont débuté le 13 octobre 2014, pour une durée de 48 mois. Mais ils ont connu deux prolongations de 12 (13 octobre 2018 au 12 octobre 2019) et 14,5 mois (13 octobre 2019 au 31 décembre 2020) à cause des nombreuses difficultés. Du côté de China First Highway Engineering, on parle d’un ralentissement des travaux provoqué par les retards dans la libération des emprises par les populations riveraines et surtout dans le paiement des décomptes.