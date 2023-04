Tchad-Cameroun : à la recherche d’une issue favorable

Le président de Transition, général Mahamat Idriss Deby a reçu ce 26 avril un émissaire camerounais, informe la Présidence de la République.



Il s’agit du ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, envoyé spécial et porteur d’un message du président Paul Biya.



L’émissaire camerounais et le chef de l’Etat tchadien ont discuté principalement du différend né de l’affaire Savannah Energy, ayant entraîné le rappel de l’ambassadeur du Tchad au Cameroun pour consultation, le 21 avril 2023.



Les discussions qui se sont déroulées en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, et des proches collaborateurs du chef de l’Etat, ont duré deux heures.



Dans la franchise et le franc-parler qui l’ont toujours caractérisé, le chef de l’Etat a, de manière directe et sans détour, exprimé les positions qui sont les siennes : défendre les intérêts économiques du Tchad. De la discussion jaillit la lumière disait un penseur contemporain.



Au sortir des discussions, l’émissaire camerounais a rassuré de la bonne disposition de son pays à aplanir cette divergence qui sera bientôt un lointain souvenir.



Peu avant de prendre congé du chef de l’Etat, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Ngoh Ngoh, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République tchadien, pour l’accueil chaleureux et fraternel.