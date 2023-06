Tchad-Cameroun : “l’incident entre les deux pays est définitivement clos”

Le ministre d’État, secrétaire général de la Présidence de la République du Tchad, Gali Ngothé Gatta, a été envoyé en mission par le président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno, à Yaoundé. Au cours de sa visite, il a tenu des entretiens avec le Président de la République du Cameroun, Paul Biya, au Palais de l’Unité, ce 19 juin 2023.



Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces entretiens, M. Gali Ngothé Gatta a annoncé : « Nous sommes venus porter un message du Président de transition du Tchad au Président Paul Biya pour le remercier de tout le soutien qu’il a apporté au Tchad dans le processus transactionnel de la gestion de son pétrole. » Il a également affirmé que l'incident entre les deux pays est désormais « définitivement clos ».



Au centre des récentes tensions : les acquisitions d'actifs entre la SNH et Savannah Energy. Le 13 juin 2023, la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) du Cameroun a tenu sa première session du Conseil d'Administration de l'année. Le Conseil d'administration a décidé de geler la transaction conclue le 19 avril 2023 entre la SNH et la Société Savannah Energy qui suscitait l'ire de N'Djamena.



Selon les modalités de l'accord conclu le 19 avril 2023 entre les deux entités, la SNH avait prévu d'allouer 26 milliards de Fcfa pour l'acquisition des actions. À la fin de cette opération, qui devait inclure une révision des statuts d'ici le second semestre 2023, la participation de Savannah Energy aurait été réduite de 41,06% à 31,06%, tandis que celle de la SNH aurait augmenté de 05,17% à 15,17%.