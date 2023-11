Tchad-Cameroun : renforcement de la coopération dans le secteur des infrastructures

Le Tchad et le Cameroun ont pris des mesures décisives pour renforcer leur coopération dans le développement des infrastructures de transport, essentielles à l'intégration physique et économique régionale.



Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement du Tchad, Dr Idriss Saleh Bachar, s'est rendu à Yaoundé pour une visite de travail, où il a rencontré son homologue camerounais, Emmanuel Nganou Djoumessi.



Les discussions ont abouti à la signature de documents, et à la lecture d'un communiqué conjoint soulignant la fin de la visite productive. La visite a été marquée par la réaffirmation de l'engagement des deux pays à améliorer le réseau routier et à diversifier les corridors de transport, dans le cadre des visions du président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno et du président camerounais Paul Biya.



Les projets discutés comprenaient la construction d'un pont sur le fleuve Logone, reliant Bongor à Yagoua, l'amélioration du corridor Douala/N'Djamena, et la construction d'un nouveau pont sur le fleuve Chari, reliant Kousséri à Farcha. Les deux parties ont salué le projet du nouveau pont sur le Chari comme un moyen d'accélérer l'intégration régionale.



Les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour la mise en œuvre rapide de ce projet. En outre, l'importance du corridor Douala/N'Djamena a été soulignée, avec des financements acquis pour améliorer la route, ce qui augmentera la circulation des biens et des personnes.



Les délégations ont convenu de partager leurs expériences et d'unir leurs efforts pour le développement des infrastructures routières reliant les deux pays. Une visite du ministre des Travaux publics du Cameroun à N'Djamena est prévue pour assurer le suivi et l'application des recommandations de la rencontre de Yaoundé.