Tchad : Campagne d’opération des fentes labiales à l’hôpital provincial de Koumra

Cette caravane concerne principalement les enfants venant de Sarh et d'autres localités de Koumra. Ces enfants seront pris en charge gratuitement par une équipe composée de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers.



Le Dr Mahamat Nour Djibrine Abakar, médecin chirurgien pédiatre, directeur du Centre Hospitalier Universitaire de la Mère et de l'Enfant, ainsi que chef de mission, a souligné que le gouvernement de transition, à travers le ministère de la Santé Publique et de la Prévention, a mis en place une politique visant à offrir des soins médicaux spécialisés aux patients atteints de fentes labiales et labio-palatines. C'est dans cette optique que cette mission chirurgicale s'est déplacée dans le sud du pays, principalement à Koumra.



Pour la première journée d'opération, une dizaine de patients ont été opérés avec succès. Cette opération qui a démarré le dimanche 11 février se poursuivra jusqu'au 17 février 2024.



Ce type d'intervention est crucial pour les personnes atteintes de fentes labiales ou labio-palatines car cela peut avoir un impact significatif sur leur qualité de vie.