Tchad : Campagne de Circoncision Collective pour les Enfants Vulnérables à Abéché

Pour cette édition, l'Association Sanalbil a pris en charge 100 enfants issus de familles à faibles revenus, incluant des orphelins et des talibés (élèves coraniques). Depuis sa première édition, l'organisation a permis à un total de 350 enfants de bénéficier de cet acte de bienfaisance, comme l'a souligné Allamine Brémé Mahadi, coordinateur général de l'association pour le Ouaddaï. Il a également lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour soutenir l'association dans ses efforts.







L'initiative a été chaleureusement saluée par les autorités locales. Ousman Ismael Arim, directeur du Centre Hospitalier et Universitaire d'Abéché, et le Dr Abdelmahnoud Chene, Délégué Provincial de la Santé du Ouaddaï, ont exprimé leur admiration pour l'engagement de l'Association Sanalbil Al-Siha, qui, malgré des moyens limités, continue d'aider les familles vulnérables.





La cérémonie a été présidée par Madjambaye Djasra, directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la Province du Ouaddaï. Il a souligné que cet acte de générosité s'inscrit parfaitement dans les priorités du gouvernement et qu'il contribuera sans aucun doute au bien-être des personnes vulnérables. Il a encouragé l'Association à poursuivre ses actions dans cette direction pour le bien de la communauté.

La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations de reconnaissance aux personnes ayant contribué à la réussite de cet événement.