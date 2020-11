Tchad : Campagne de sensibilisation pour le retour des filles à l’école

Selon, le coordonnateur de AfriYAN, Diondande Roger Djirarou, le Tchad, à l'instar d’autres pays, a conçu un plan national de riposte pour faire face à la pandémie du Covid-19. Il faut noter que le coronavirus est apparu au Tchad le 19 mars 2020. Beaucoup de pays membres du Projet SWEDD, ont très tôt pris des dispositions précoces, telles que l'instauration d'un couvre-feu, l'interdiction des rassemblements et réunions publics, la fermeture des frontières, des écoles, des universités. En plus, les gouvernements ont très tôt compris qu'il fallait responsabiliser et impliquer les communautés à adopter des comportements responsables.



La société civile a aussi joué son rôle avant-gardiste, pour la prévention et la prise en charge des familles et des communautés affectées par le Covid-19. Avec la problématique sanitaire de la pandémie, d'autres difficultés sont apparues dans le domaine socio-économique, avec le chômage, la recrudescence des violences domestiques et/ou conjugales, les grossesses, la vulnérabilité du personnel de santé, le continuum de services et surtout, le risque de déperdition scolaire, notamment chez les filles et les adolescentes. La société civile jeune, notamment africaine, se veut la pointe de progrès préventionniste pour contribuer à lutter contre la pandémie dans les pays du SWEDD.

Dans cette lutte, AfriYAN régional, avec l'appui financier du bureau régional UNFPA et SWEED, a ainsi pris l'initiative de lancer une campagne de sensibilisation en direction des adolescentes et jeunes filles, pour leur retour à l'école, en cette période de Covid-19 dans six pays du projet SWEED, dont le Tchad fait partie.



Il s'agira de sensibiliser les ménages, au moins dix mille, pour le compte du Tchad et de rendre disponible, au moins mille kits aux ménages. D’une enveloppe évaluée à une dizaine de millions de FCFA, les kits sont composés de savons liquides, des serviettes hygiéniques et de gels hydro-alcooliques. AfriYAN Tchad organise cette campagne d'information, de sensibilisation et de distribution des kits, pour apporter un concours à la remobilisation des jeunes et surtout des jeunes filles, en cette période de réouverture des écoles et des universités, mais aussi d'échanger avec les communautés sur la nécessité d'autonomiser les femmes et surtout les filles, en veillant à leur retour à l'école. Cette campagne se déroule du 25 novembre au 5 décembre 2020, dans trois provinces du Tchad à savoir : Ndjamèna, Hadjer Lamis et le Chari Baguirmi.