Tchad : Caritas remet un important don de vivres aux sinistrés de la Tandjilé

Le « Belacd Caritas » de Laï a fait un don de vivres et d’autres produits de première nécessité, aux sinistrés de Bologo et Dafra. C'était le 28 septembre 2021 à Bologo, en présence des autorités administratives. Le don vise à apporter une solution aux problèmes alimentaires et rehausser le niveau de résilience des ménages vulnérables, suite à la catastrophe naturelle du 26 juin dernier, dans les cantons de Bologo et Dafra.



Ce don est composé de 750 sacs de sorgho de 100kg, 200 bâches, 20 bidons d'huile de 20 litres, 30 sacs de sucre de 50 kg et 60 cartons de savon de ménage. Pour le curé de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Bologo, l'abbé Célestin Aido, l'Eglise catholique n'annonce pas seulement l'Evangile, mais prend aussi en compte le côté social des fidèles. « C’est la raison pour laquelle le « Belacd Caritas » de Laï vole au secours de ces derniers en vivres et autres produits » , a-t-il précisé.



Le représentant du chef de canton de Gueblé, Kabou Kali Jonas, a remercié le donateur pour ce geste humanitaire, et rassuré que ces vivres iront directement aux personnes nécessiteuses, principale cible de cet acte de générosité.