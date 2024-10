Tchad - Cérémonie d’Installation du Bureau de l’AJDDS : Un Nouveau souffle pour la jeunesse tchadienne

Dans son discours, le Secrétaire général de l’AJDDS a souligné l’engagement de l’association en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement durable. Il a rappelé que l’AJDDS entend jouer un rôle actif dans la construction d’un Tchad meilleur pour tous.



Pour sa part, le Président de l’AJDDS, Annour Youssouf Annadif, a lancé un appel à l’engagement de tous les membres de l’association. Il a insisté sur la nécessité de travailler d’arrache-pied pour relever les défis auxquels le pays est confronté.

Le président a également exprimé sa gratitude envers le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, le ministre de l'Action sociale, ainsi que tous les invités présents.



Cette cérémonie marque un tournant pour l'AJDDS et illustre l'engagement des jeunes tchadiens à œuvrer pour le développement et la solidarité au sein de leur communauté.