Tchad : Cérémonie de Levée des Couleurs au Ministère de la Santé Publique

La cérémonie de levée des couleurs est un moment privilégié pour rassembler l'ensemble du personnel du Ministère de la Santé Publique autour des valeurs de patriotisme, de civisme et de cohésion nationale. Elle permet également de rendre hommage aux héros de la nation et de réaffirmer l'engagement du ministère à œuvrer pour le bien-être de la population tchadienne.



Un Appel à la Mobilisation pour la Santé



Dans son discours, le Ministre de la Santé Publique, Dr Abdelmadjid Abderahim, a exhorté le personnel du ministère à redoubler d'efforts pour relever les défis auxquels le système de santé tchadien est confronté. Il a notamment insisté sur la nécessité d'améliorer l'accès aux soins de santé pour tous les Tchadiens, de renforcer la qualité des services de santé et de lutter contre les maladies transmissibles.



Une Célébration Symbolique



La cérémonie de levée des couleurs s'est achevée par le chant de l'hymne national tchadien, entonné par l'ensemble des participants. Ce moment solennel a été l'occasion pour le personnel du Ministère de la Santé Publique de réaffirmer son attachement à la nation tchadienne et son engagement à servir le peuple tchadien avec dévouement.