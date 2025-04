Tchad : Cérémonie de levée des couleurs au ministère de l'Éducation Nationale, un symbole d'engagement

La levée des couleurs est une tradition qui symbolise le respect et l'unité au sein des institutions. Elle représente également un moment de rassemblement pour les employés du ministère, renforçant ainsi l'esprit d'équipe et l'engagement envers les missions éducatives et civiques du Tchad.





Lors de cette cérémonie, le chef de département a souligné l'importance de l'éducation pour le développement du pays et a encouragé les cadres à poursuivre leurs efforts pour améliorer les conditions d'enseignement et de formation. Les participants ont réaffirmé leur détermination à contribuer à la promotion de l'éducation nationale et à renforcer la cohésion au sein des équipes.





La cérémonie de levée des couleurs marque le début d'une nouvelle période d'engagement pour les membres du ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique. Elle illustre la volonté du gouvernement tchadien de promouvoir une éducation de qualité et de préparer les jeunes générations à relever les défis futurs.