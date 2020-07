Tchad - Champ de fil : 7 personnes détenues à Amsinene, un mandat décerné contre le militaire (procureur)

Le procureur de la République Youssouf Tom a invité mercredi les journalistes à se rendre à la maison d'arrêt pour vérifier physiquement la présence des sept personnes arrêtées suite aux incidents à Champ de fils.



Il a évoqué plusieurs désinformations et a annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs.



"Ce n'est pas honnête et responsable de manipuler le peuple en le bernant avec des histoires qui ne sont pas vraies. Il faut cesser d'inciter les tchadiens à la haine tribale, car le tribalisme n'est pas un moyen de développement d'un peuple. Au contraire, il ne le conduit que dans l'obscurantisme", a indiqué Youssouf Tom.



Selon le procureur, malgré l'état de santé du militaire, "le Parquet a décerné un mandat contre lui et des policiers sont à son chevet pour s'assurer de l'avoir pour le traduire en justice une fois guérie, et aussi pour éviter une éventuelle vendetta contre lui."