Tchad - Chikungunya : ​La Fondation Grand Cœur vole au secours d'Abeché

Abéché - La cheffe de mission de la Fondation Grand Cœur dans le Ouaddaï, Chamsal-Houda Abakar Kadadé, a présidé vendredi une cérémonie de remise d'un don à la population qui est affectée par la maladie de Chikungunya depuis quelques mois. L'évènement a eu lieu à la voirie de la commune d'Abéché.



Le don est composé de deux fumigateurs FUGGER de haute qualité, 70 pulvérisateurs et cinq cartons de 400 sachets de désinfectants OPTIMAL.



Dans son discours, la cheffe de mission Chamsal-Houda Abakar Kadadé a salué les efforts accomplis dans plusieurs domaines par la Fondation. "Très attentive à l'évolution de la situation sanitaire de ses compatriotes, la présidente de la Fondation Grand Coeur n'a pas pu rester insensible à la souffrance des habitants d'Abéché", souligne Chamsal-Houda Abakar Kadadé.



"Cet arsenal permettra à la mairie de mener une lutte sans merci contre les moustiques vecteurs du virus du Chikungunya. Par ce geste symbolique, la Fondation prête main forte au Gouvernement qui est en train de lutter contre cette épidémie", ajoute-t-elle.



La cérémonie de remise des matériels désinfectants a été honorée par la présence de nombreuses personnalités dont le gouverneur de la province du Ouaddaï, le maire de la ville d'Abeché mais aussi plusieurs autres personnalités civiles et militaires.



La cérémonie a été marquée par la lecture de plusieurs poèmes en l'honneur de la Première Dame et fondatrice de la Fondation Grand Cœur, Hinda Deby Itno.