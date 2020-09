Tchad - Chikungunya : Biltine reçoit l'appui de la voirie d'Abéché pour la pulvérisation

À Abéché, la maladie de Chikungunya a touché plus de 22.000 personnes, en plus des cas communautaires non maitrisés. Les habitants de la ville expliquent que chaque concession a été touchée avec au moins un malade.



Le Wadi Fira, une province voisine du Ouaddai, a enregistré aussi des cas de Chikungunya. Les agents de la voirie urbaine de la commune d'Abéché ont répondu à l'appel des autorités administratives de ladite province pour lui prêter main forte, en pulvérisant la ville de Biltine, chef-lieu de la province.



La solidarité exige de venir au secours de son voisin. C'est ainsi que les efforts se combinent pour faire face au Chikungunya.



Vendredi, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale a indiqué qu'au moins 1984 cas ont été enregistrés à Biltine.



Un plan de réponse contre la maladie de Chikungunya a été validé et diffusé pour un montant de 5,397,199,014 Fcfa.



Le Chikungunya a été mis en évidence le 12 août 2020 par le laboratoire mobile de N'Djamena et confirmé le 26 août 2020 par l'Institut Pasteur de Yaoundé.