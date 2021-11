Tchad : Citoyens sans frontières soulage la fondation Charité

L'ONG Citoyens sans frontières a assisté en vivres la fondation Charité de Walia. "Vous avez frappé en vain aux portes. Parmi ces portes, il y a Citoyens sans frontières", lance le chargé de communication Moustapha Younouss à la responsable de la fondation Charité. La plus belle femme ne peut donner à son mari que ce qu'elle a, Moustapha et sa suite ont offert quelques sacs de riz, des bidons d'huile, des savons et pommades.



Citoyens sans frontières a promis de plaider auprès d'autres ONG et personnes de bonne volonté afin de "changer le quotidien" des enfants en détresse de la formation Charité comme le dit son slogan. En attendant, "la générosité" de Citoyens sans frontières "va droit au cœur" de Beninga Philomène, responsable de la fondation Charité.