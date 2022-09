Tchad : Code de la famille, Habré, Gali Ngothé rassure la plénière

Des tensions surgissent aux assises du Dialogue national, à cause d'incompréhensions. Le président du présidium, Gali Ngothé Gatta a tenu à rassurer ce 16 septembre les participants. « Personne n'a dit ici qu'on va adopter le Code de la famille, qu'on va rapatrier le corps de Hissein Habré, que les victimes de Hissein Habré ne seront pas payées.



Ce sont les opinions qui ont été émises », a-t-il clarifié. Les projets de résolution seront soumis à la plénière après la mise en forme des recommandations. Depuis jeudi, des participants sont vent debout contre le projet de Code des personnes et de la famille.



Certains affirment que des dispositions introduiraient le mariage homosexuel. Faux, rétorque la ministre de la Femme, Amina Priscille Longoh. Elle déplore une incompréhension et une mauvaise lecture du texte. S'agissant de la question de la réhabilitation de Habré souhaitée par des participants.



Les victimes du régime de l'ancien président estiment qu'il s'agit d'une insulte. Une veuve a vivement protesté dans la salle, laissant exploser sa colère contre un éventuel rapatriement de la dépouille de Habré. Le président du présidium a exigé le renvoie de la participante, et a demandé aux médias de couper les images et les sons. L'accalmie est revenue dans la salle avec les interventions des participants.