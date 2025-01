Tchad : « Comment est-il devenu général ? », le chef de l’État répond au général Adam Idriss Deby

Ayant pris connaissance des élucubrations éhontées constituant la teneur de la lettre publiée par le général Adam Idriss Deby et qui circule sur les réseaux sociaux, depuis quelques jours, je voudrais apporter ces quelques précisions.



Premièrement : Le défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, notre père, (paix à son âme) m'avait nommé directeur général de la DGSSIE, le 20 septembre 2014, alors que le général Adam Idriss Deby, plus âgé que moi, était CEM au sein de cette même grande formation mise sous ma direction.



Deuxièmement : Il avait abandonné son poste au sein de la DGSSIE en contestation à cette nomination. Il s'est avéré par la suite que cette nomination était une des raisons principales de son départ en exil. Il n'a donc jamais accepté qu'il soit mis sous le commandement d'un frère cadet, en raison de son égo surdimensionné.



Troisièmement : Sa lettre partagée sur les réseaux sociaux n'est que la divulgation, au grand jour, d'un secret de polichinelle. Elle est de surcroit la continuité, sous une nouvelle forme, d'une petite lutte personnelle animée de haine, d'envie et de jalousie qu'il mène depuis plus d'une décennie.



Quatrièmement : Au-delà de sa vaine tentative de faire passer ses propres turpitudes, rancunes et frustrations pour des causes du peuple, il doit intégrer que le destin des hommes, ici-bas, est exclusivement du domaine du Tout Puissant Créateur.

Son fallacieux mea-culpa, son prétendu chaos qu'il est le seul à vivre et sa désespérée demande de démission traduisent l'état d'égarement d'un homme, prétendument croyant et en proie au désespoir, qui s'obstine à s'opposer à l'accomplissement d'un destin.



Cinquièmement : Parlant de mérite militaire, s’il en était question, je rappelle au passage et humblement que, je suis un militaire de carrière ayant servi son pays et son président sans rien demandé en retour. J'ai eu à accompagner feu Maréchal dans des batailles où personne n'était sûr de revenir à la maison. Il m'avait envoyé combattre sur des théâtres de lutte contre le terrorisme à l'étranger. A cet égard, au général Adam Idriss Deby de nous dire ce qu'il a fait dans sa carrière. Comment est-il devenu général ? A quelle bataille a-t-il participé ? Quel résultat a-t-il obtenu ? Quelle contribution pour le pays ou pour le défunt Maréchal justifie le galon qu'il porte ? Soyons modestes et cohérents.



Je conclus ces précisions par un verset coranique qui rappelle éloquemment que Seul Allah, Maitre Absolu qui décide de l'accomplissement du destin d'un être humain, ici-bas et dans l'au-delà : Sourate AL-IMRAN 26 - Dis : « Ô Allah, Maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui Tu veux, et Tu arraches l'autorité à qui Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent.



Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno

Président de la République, chef de l'Etat