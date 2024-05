Tchad – Concours d'entrée en 6ème à Kélo Rural : 590 candidats pour 43 écoles

L'inspecteur Ndouaye a donné le coup d'envoi des épreuves au centre n°1 de Kolon Kassoudou, où 102 candidats sont présents. Il a encouragé les élèves à rester sereins et à ne pas avoir peur, car ce sont leurs propres enseignants qui les surveillent.



Les candidats composeront trois épreuves : dictée, études de texte et calcul. La première épreuve, lancée par l'inspecteur Ndouaye, portait sur un thème lié aux travaux champêtres.



L'initiative de l'inspecteur Ndouaye est louable à plusieurs égards. Elle permet d'une part, d'évaluer le niveau des élèves et de leur apporter un soutien pédagogique si nécessaire. D'autre part, elle permet de maintenir une certaine pression sur les élèves et de les motiver à travailler davantage.