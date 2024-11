Tchad : Conférence de Succès Masra à Sciences Po Paris

Cette déclaration met en lumière son engagement pour une transformation authentique du paysage politique tchadien, loin des simples manœuvres électorales.



Réflexion sur le Processus Électoral

M. Masra a également interrogé l'intégrité du processus électoral, posant la question : "Quand vous allez aux élections dans un pays où les résultats sont pré-cuisinés, que faites-vous ?"



Cette affirmation vise à attirer l'attention sur les défis que rencontrent les démocraties en Afrique, notamment en matière de transparence et d'équité.



Invitation à TV5 Monde

En outre, l’ancien Premier ministre du Tchad sera l'invité du journal ce soir à 21h30 sur TV5 Monde, où il continuera à partager ses réflexions sur la situation politique au Tchad et en Afrique.



Cette conférence à Sciences Po représente une occasion significative pour M. Masra de dialoguer avec un public international sur les enjeux politiques majeurs et les aspirations de son pays et la démocratie en Afrique.