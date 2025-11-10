Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes


Alwihda Info | Par - 10 Novembre 2025


Le ministère de la Justice a annoncé ce lundi l'arrestation de plusieurs présumés auteurs ou complices du conflit intercommunautaire survenu le 4 novembre 2025 à Ngoura. Parmi eux se trouvent un sous-préfet, un responsable militaire et deux chefs traditionnels.


Tchad : Conflit à Ngoura – Arrestation d'un sous-préfet et incinération des armes


 

Condoléances et opérations de désarmement

 
La mission gouvernementale qui s'est rendue à Ngoura suite à ces affrontements a présenté ses condoléances aux familles des victimes, au nom de la République et du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, chef de l'État.

 
Ce lundi 10 novembre, il y a eu l'incinération des armes blanches récupérées des mains des membres des deux communautés en conflit à Ngoura, dans le Hadjer-Lamis. Ces armes, ainsi que plusieurs armes à feu, avaient été récupérées lors des opérations de recherche d'armes ordonnées par la mission gouvernementale.

 
 

Responsabilisation des chefs traditionnels

 
La mission gouvernementale s'est également entretenue le 6 novembre 2025 avec les chefs de cantons et villages des provinces du Barh El-Ghazel et du Hadjer-Lamis.

 
La délégation leur a enjoint de prendre toutes leurs responsabilités pour prévenir et empêcher tout conflit intercommunautaire, en collaboration étroite avec les autorités administratives.

Peter Kum
