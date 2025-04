Tchad : Conseil d'Administration de l'ATRSN - Examen des activités et adoption du plan d'action 2025

Au cours de cette session, les membres du Conseil d'Administration ont procédé à un examen approfondi de plusieurs points essentiels inscrits à l'ordre du jour. Ils ont notamment analysé le rapport d'activités de l'agence pour l'année écoulée, le bilan financier de l'exercice 2024, ainsi que le Plan d'Action et le budget prévisionnel pour l'année 2025. Après délibérations, ces différents documents ont été validés par les membres du Conseil.





Par ailleurs, dans le souci de permettre à l'ATRSN de mener à bien sa mission régalienne cruciale de réglementation des sources de rayonnement ionisant et d'assurer la sécurité nucléaire sur le territoire tchadien, plusieurs résolutions importantes ont été adoptées par le Conseil d'Administration. Ces résolutions visent à garantir le fonctionnement optimal de l'agence et l'efficacité de ses actions en matière de radioprotection et de sécurité nucléaire.