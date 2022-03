Tchad : "Convergence Victorieuse" accueille en grande pompe le PCMT pour sa tournée

À cette grande mobilisation, l’on a noté la présence du chef de mission du bureau de soutien Convergence Victorieuse, Noh Outman Issa et le coordinateur provincial du bureau de soutien, Youssouf Noussouri Hangatta.



Tous se sont félicités de la mobilisation des militantes et militants du bureau de soutien Convergence victorieuse en soutien au CMT.



Pour rappel, Convergence Victorieuse est une initiative de Tahir Hamid Nguilin, président d’honneur et actuel ministre des Finances et du Budget.