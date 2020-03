Tchad - Coronavirus : des faux gels pour les mains vendus

Le ministère de la Santé publique et le représentant de l'OMS au Tchad, Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo, ont mis en garde vendredi contre la commercialisation de faux gels désinfectants destinés au lavage de mains, qui sont en réalité un mélange de savon.



Le directeur général du ministère de la Santé publique a présenté un flacon vendu sur le marché qui n'est en réalité pas un gel.



"Ce n'est même pas un gel. (...) On trompe la population avec les prix. Normalement c'est à 3000 Fcfa et maintenant c'est à 15.000 Fcfa. Il faut faire attention", a dénoncé le représentant de l'OMS au Tchad, Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo.



Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo a invité la population à respecter les consignes que le Gouvernement vient d'adopter, particulièrement l'hygiène. Il a insisté sur le lavage des mains avec du savon pendant 30 secondes.