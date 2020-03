Tchad - Coronavirus : en province, la population attentive aux mesures

Au Sila, depuis l'annonce du premier cas de coronavirus à N'Djamena, la population de la province prend très au sérieux les recommandations sanitaires du Gouvernement.



Les masques commencent à envahir la ville de Goz Beida, et les discussions tournent autour du coronavirus, entre le partage d'informations officielles et de rumeurs.



Des habitants se tournent vers la prière, les invocations et les donations pour que Dieu épargne le Tchad d'une propagation de la pandémie, tandis que des jeunes se sont lancés dans la sensibilisation de maison en maison. Ces derniers sont convaincus que si tout le monde applique les mesures des autorités, le Tchad pourra s'en sortir. Ils tiennent donc à relayer les informations importantes et lutter contre l'incivisme.