Tchad - Coronavirus : la limitation de regroupement à 50 personnes reportée

Le Gouvernement a finalement décidé de reporter la mesure relative à l'interdiction de regroupement de plus de 50 personnes, dans le cadre de la prévention de la pandémie de Coronavirus.



Lundi, le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a annoncé "l'interdiction de regroupement de plus de cinquante personnes ainsi que les forums et les grandes rencontres prévus au Tchad et impliquant les étrangers."



Les autres mesures restent effectives : le contrôle sanitaire systématique aux portes des frontières nationales et la mise en quarantaine des cas suspects ; la limitation stricte des déplacements en dehors des camps de réfugiés ; le contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire.



Les frontières terrestres restent ouvertes en dehors de celles du Soudan et de la République centrafricaine.



A compter de jeudi 19 mars 2020 à minuit, les aéroports du Tchad seront fermés à toutes les compagnies aériennes à l'exception des cargos pour une période de deux semaines. Il est par conséquent demandé à tous les tchadiens qui résident à l'étranger et qui désirent regagner le pays de le faire dans le délai requis.



Aucun cas de Coronavirus n'a été détecté à ce jour au Tchad.