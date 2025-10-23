Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Tchad - Côte d'Ivoire : Régulation médiatique de la présidentielle du 25 octobre : le RIARC poursuit sa mission d'appui à la HACA


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


La présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), vice-présidente du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), Halimé Assadya Ali, poursuit son séjour à Abidjan.


Tchad - Côte d'Ivoire : Régulation médiatique de la présidentielle du 25 octobre : le RIARC poursuit sa mission d'appui à la HACA



  Aux côtés de ses homologues Mamadou Oumar NDIAYE (CNRA – Sénégal), Pitalounani TELOU (HAAC – Togo), Boubacar Yacine DIALLO (HAC – Guinée), Édouard LOKO (HAAC – Bénin), du Secrétaire exécutif du RIARC, Ngoyo MOUSSAVOU (HAC – Gabon), Aboubakari BONIA (CNPA – Union des Comores) et Christian BOSEMBE (CSAC – République Démocratique du Congo), Mme Halimé Assadya ALI participe aux activités d’encadrement et de suivi de la couverture médiatique de la campagne électorale menées par la HACA.

 
Elle a notamment pris part à une séance de visionnage et de validation des Prêts À Diffuser (PAD) des derniers messages des cinq candidats à la présidentielle, ainsi qu’à la dernière émission « Face aux électeurs », qui a reçu la candidate Simone Ehivet Gbagbo sur la RTI.

 
La délégation du RIARC a également participé à deux séances de travail entre la HACA et, d’une part, la mission d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et d’autre part, la mission d’assistance et d’apprentissage par les pairs du Réseau des Structures de Gestion Électorale de l’Afrique de l’Ouest (RESAO).

 
L'objectif était de s’informer sur le processus électoral et la campagne, de comprendre les enjeux de la régulation médiatique, et d'évaluer le dispositif mis en place par la HACA dans le cadre de ce scrutin présidentiel.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/10/2025

Tchad : inflation et vie chère, comment les ménages tchadiens s’adaptent

Tchad : inflation et vie chère, comment les ménages tchadiens s’adaptent

Tchad : Fin d'atelier de validation de la politique minière et du plan stratégique de développement du secteur minier Tchad : Fin d'atelier de validation de la politique minière et du plan stratégique de développement du secteur minier 24/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Tchad : ouverture de la session de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) à Moussoro

23/10/2025

Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter