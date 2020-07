TCHAD Tchad - Covid-19 : 165 agents de santé formés par la Croix Rouge à N'Djamena

Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 25 Juillet 2020





Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la Croix Rouge du Tchad, en partenariat avec la Croix Rouge française, a organisé ce samedi 25 juillet 2020 à la Maison Nationale de la Femme un atelier de formation de 165 agents de santé du district sanitaire du centre sur la prise en charge des cas de Covid-19 et la surveillance épidémiologique. La formation est financée par la société Total.



Dans son discours d'ouverture, la représentante de la délégation de la Croix Rouge Française au Tchad, Me Dolo Christel, a déclaré que "dès le début de la pandémie du Covid-19 au Tchad, conformément à son mandat, la Croix Rouge Française au Tchad s'est immédiatement mobilisée avec ses partenaires du mouvement international de la Croix Rouge, pour soutenir et accompagner la Croix Rouge du Tchad dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le pays."



Me Dolo Christel tient à remercier les volontaires dans la mise en œuvre de ce projet et ses activités.



Dans son intervention, le représentant du directeur général de la société Total, Bainone Danzoumbe, a affirmé que "la Croix Rouge du Tchad, en partenariat avec la Croix rouge Française, s'est mobilisée à travers son réseau de volontaires dès les premières heures de l'apparition de la pandémie aux côtés du Gouvernement Tchadien dans la mise en œuvre du plan de contingence. Cet appui englobe les activités de communication des risques et engagements communautaires, la surveillance épidémiologique à base communautaire, la formation des agents de santé, la fourniture de repas chauds aux confinés, la dotation en équipements de protection et des kits d'hygiène aux structures sanitaires."

Pour Mr Bainone Danzoumbe, "cette formation permettra de renforcer les actions, combien importantes, dans le domaine de la riposte contre la Covid-19. Il s'agit essentiellement de la formation et l'équipement des 120 volontaires de la Croix Rouge, la diffusion des messages clés par les volontaires au sein de la communauté, et la formation de 165 agents de santé sur la prise en charge de la Covid-19 et la surveillance épidémiologique."



De son côté, le secrétaire général de la Croix Rouge du Tchad, Koumo Gopina Andrés, a estimé que "la société Total continue toujours à apporter son soutien dans tous les plans d'urgence sanitaire, en particulier pendant cette période de la pandémie du Covid-19". Il s'est félicité des actions menées par la société et de la noble cause défendue.



La déléguée sanitaire provinciale de N'Djamena, Dr. Raouda Mahamat Youssouf, a affirmé que cette formation permettra au gouvernement de non seulement lutter contre la propagation de la pandémie du Covid, mais aussi plutôt de renforcer la capacité de base du domaine de la santé.



En lançant les travaux, Dr. Raouda Mahamat Youssouf a exhorté les volontaires et les responsables des centres de santé, à mettre en pratique les connaissances acquises pour sauver des vies humaines, mais aussi se protéger eux-mêmes.





