Tchad - Covid-19 : 227 personnes ont fini la quarantaine à Abéché, 33 contacts suivis

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a fait le point dimanche sur la situation du Covid-19 au Tchad.



Il a expliqué que pour le cas d’Abéché, 227 personnes contact directs et indirects ont fini leur quarantaine. Il reste 33 contacts qui sont suivis (80% de la chaine est presque rompue), a précisé le ministre.



24 malades sont actuellement hospitalisés à l’Hôpital Provincial de Farcha et un malade est hospitalisé à Abéché. "Ils sont tous dans un état stable et rassurant. Tous les cas sont liés aux cas importés sauf un cas dont les investigations sont en cours pour établir le lien épidémiologique", a souligné le ministre.



Depuis le début de l’épidémie, le Tchad compte 33 cas confirmés de coronavirus dont huit guéris et aucun décès enregistré.