Tchad - Covid-19 : 45 millions Fcfa de dons pour le fonds spécial

Le patronat tchadien a débloqué 30 millions de Francs CFA pour le Fonds spécial de lutte contre la pandémie de Covid-19 tandis que la société RJM aviation a débloqué 15 millions Francs CFA.



Les chèques ont été remis lundi par le président du patronat tchadien, Bichara Doudoua et le PDG de la RJM, Thierry Miallier, au président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet.



Le Président de la Cellule de veille et de la sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet, s'est félicité de ce geste hautement patriotique. Il a rassuré de la bonne utilisation de ce fonds mis à leur disposition.



Kalzeubé Payimi Deubet a remis les chèques au ministre des Finances et du Budget.