Tchad - Covid-19 : Freedom vole au secours de lycéens à N'Djamena

Une opération de distribution de masques a eu lieu mardi dans trois lycées de la capitale, à l'initiative de l'association Freedom. La distribution s'est étendue au Lycée Sacré Coeur, au Lycée technique commercial et au Lycée Félix Éboué.



Au total, 250 masques ont été distribués, au grand bonheur des lycéens.



À son arrivée au Lycée Sacré Coeur, la présidente de Freedom et les membres de l’association ont été reçus par la directrice de l’établissement, sœur Béatrice Mpidi.



Elle s’est dit heureuse de les recevoir dans le temple de la connaissance et s’est félicité de ce geste en faveur des élèves.



Soeur Béatrice Mpidi a réitéré son appel au respect des mesures barrières et au lavage des mains pour faire face à la pandémie.



Rayhana Adam Saleh, présidente de Freedom, a indiqué que ce geste vise à inciter les élèves à porter le masque pour faciliter le bon déroulement de leur reprise des cours, tout en renforçant l’effort de lutte.



« Notre lutte ne s'arrête pas seulement ici », a assuré la présidente de Freedom, expliquant que tous les acteurs et leaders doivent s’investir dans la lutte commune.