Tchad - Covid-19 : "Il faut donner la chance aux étudiants de préparer les examens" (ministre santé)

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré lundi qu'il y a "75% des cours qui ont été achevés" et qu'il faut "donner la chance aux étudiants de passer les examens."



"Si les étudiants arrivent à valider 80% des cours, c'est aussi acceptable de faire les examens", a indiqué le ministre.



Il a expliqué que pour les classes d'examen, "il y a eu une concertation entre les trois ministères (santé, éducation nationale, enseignement supérieur) et la coordination nationale. Tout a été discuté et nous sommes tombés d'accord (pour) que les années d'examen, on leur donne à parti du 25 juin jusqu'à la fin de l'année à peu près 35 à 40 jours pour finaliser l'année académique."



D'ici le 25 juin prochain, date de la reprise partielle, le ministre a appelé à se préparer, donnant des détails sur ce qu'il faut "faire exactement pour que les cours de rattrapage de session de fin d'année se fassent dans de bonnes conditions". Mahamoud Youssouf Khayal a évoqué plusieurs scénarios qui ont été posés, notamment quant au respect des mesures barrières.



"Si toutes ces conditions sont réunies, nous n'avons pas vu l'impossible. Si ces conditions sont réunies, et je pense qu'elle peuvent être réunies, qu'on donne la chance à nos enfants de passer les examens", a dit Mahamoud Youssouf Khayal.