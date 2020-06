Tchad - Covid-19 : L'UJT renforce la rédaction d’Alwihda Info en kits d’hygiène

N’DJAMENA - Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, le président de l'Union des Journalistes Tchadiens (UJT), Abass Mahmoud Tahir, a remis samedi après-midi un don composé de kits d'hygiène au Journal Alwihda Info.



L’UJT, à travers la remise de ce don, entend encourager le personnel du journal à bien poursuivre ses activités, tout en observant les mesures barrières pour éviter la propagation de la pandémie de coronavirus.



Le président de l'UJT, Abass Mahmoud Tahir, indique que ce petit geste composé de kits d'hygiène permettra au personnel du journal de bien mener ses activités en cette période de crise sanitaire.



« Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, nous avons distribué des kits d'hygiène dans plus de 34 organes de presse afin qu'ils puissent bénéficier d'une couverture sanitaire pendant cette période de la pandémie de Covid-19. Je tiens à remercier tous les journalistes en général et ceux du journal Alwihda en particulier dans le cadre de la continuité de leurs activités durant cette période », a dit le président de l’UJT.



Pour sa part, le directeur de publication du journal en ligne Alwihda info, Djimet Wiche, a tenu à exprimer toute sa reconnaissance à l'UJT pour ce geste qui permettra à son organe de mieux lutter contre la propagation du virus, et surtout de travailler dans des conditions décentes.



« Ce don de l'UJT nous permettra de bien mener nos activités sur le terrain et de renforcer la capacité du personnel à bien se protéger », explique le directeur de publication du journal en ligne Alwihda Info, Djimet Wiche.