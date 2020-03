Tchad - Covid-19 : La Croix-rouge au cœur de la sensibilisation

"Il faut avoir la culture de se laver les mains"



Le ministre de la Santé publique insiste sur le respect des mesures d'hygiène. "Quand on veut manger, on ne se lave même pas les mains. Il faut avoir la culture de se laver les mains", indique Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, appelant à la rigueur.



Il appelle à mettre de coté la culture négative, notamment celle qui consiste à manger tous autour d'un plat, eu égard au risque de transmission via la salive. "Au moins pour un mois on met de côté, et là je crois qu'on va réussir à résoudre beaucoup de problèmes", souligne le ministre de la Santé publique.