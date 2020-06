Tchad - Covid-19 : La mairie de Massakory reçoit un don de kits d'hygiène

Le Projet d'amélioration des moyens d'existence à l'ouest du Tchad (PAMELOT) a remis mardi matin un dispositif de lavage de mains, des cartons de savons et d'eau de javel à la mairie de Massakory.



Le point focal de PAMELOT en la personne de Djaladine Manda Waro estime que ce geste entre dans le cadre de partenariat avec la mairie de Massakory.



Pour lui, le PAMELOT et la GIZ, conscients de la COVID-19 qui se vit au Tchad, viennent par ce geste donner un coup de main à la mairie de Massakory pour renforcer sa lutte contre la propagation de la COVID-19.



En réceptionant ces matériels, le maire de la ville de Massakory, Korom Mahamat Kosso, a remercié, au nom de sa population et de son staff, le PAMELOT pour son geste sanitaire.



Korom Mahamat Kosso a rassuré le point focal du PAMELOT que ces matériels seront remis à la population pour freiner la propagation de la COVID-19 au Tchad.



Notons que ce don est composé de 10 dispositifs de lavage de mains et ses accessoires, 10 petits sceaux de 10 litres, 3 cartons d'eau de javel et 3 cartons de savons à linge.