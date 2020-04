Tchad - Covid-19 : à Abéché, le patient testé positif est guéri (délégué sanitaire)

Le délégué sanitaire provincial du Ouaddaï, Dr. Abdel Mahamoud Chène, a annoncé samedi au cours d'un point de presse que le patient atteint du Covid-19 à Abéché est guéri. Il a également fait savoir que la chaine de contamination de la maladie est cassée.



"Par rapport à la pandémie de coronavirus dans notre province, depuis début mars jusqu'aujourd'hui, nous avons enregistré trois cas contacts. Parmi les trois, il y a un qui s'est révélé positif en date du 8 avril 2020. Toutes les dispositions ont été prises pour rechercher activement tous les contacts", a souligné Dr. Abdel Mahamoud Chène.



"On a enregistré environ 44 contacts ici, et deux contacts qui ont voyagé, donc au total 46 contacts. Tous les contacts ont été mis en quarantaine et ont été suivis au jour le jour. Parmi ces 44 contacts suivis à Abéché, ll y avait quatre contacts qui ont fait l'objet de suspicion de la maladie. On les a prélevés et ils se sont tous révélés négatifs. Maintenant, tous les autres contacts ont respecté leur quarantaine et ils sont sortis sains et saufs", selon le délégué sanitaire.



"Par rapport à notre malade, il a été suivi de bout en bout jusqu'aujourd'hui. A la date d'aujourd'hui, nous venons d'avoir le deuxième prélèvement qui est négatif. Nous informons toute la population du Ouaddaï que notre cas de Covid-19 est guéri", a annoncé Dr. Abdel Mahamoud Chène.