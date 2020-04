Tchad - Covid-19 : à Abéché, les commerçantes s'approprient les mesures

Les membres de cette association ont distribué des fiches contenant les mesures de prévention en arabe et en français aux femmes vendeuses d'aliments du marché de Taradona ainsi qu'aux clients rencontrés.



"Ayez des dispositifs de lavage des mains pour vos clients, exigez leur de se laver les mains avant de les servir, mais aussi et surtout de respecter la distanciation sociale d'un mètre, entre vous et vos clients", a martelé la vice-présidente Hadjara Ahmat Idriss face à ses sœurs commerçantes.