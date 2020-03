Tchad - Covid-19 : à Abéché, les mesures barrières timidement appliquées

"Je ne veux pas voir les gens s'entasser à l'hôpital, laissez un seul garde-malade", a-t-il instruit à des policiers.



En principe, tous les marchés hebdomadaires et journaliers dans la province doivent être fermés jusqu'à nouvel ordre, exception faite aux vendeurs de denrées alimentaires tels que le maïs, la farine, les légumes, le mil, le sorgho ou la viande pour permettre à la population de s'approvisionner.



Toutefois, certains commerçants ne veulent pas fermer les boutiques non alimentaires et vaquent normalement à leur travail.