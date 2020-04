Tchad - Covid-19 : à Gaouï, une synergie pour inculquer les gestes barrières

"Nous sommes réunis en synergie avec les organisations et les associations pour lutter ensemble contre ce fléau", explique l'organisateur Abdelhakim Mahamat Zakaria.



La sensibilisation est réalisée de commerces en commerces et de porte en porte, auprès des ménages. Elle sera étendue progressivement à d'autres zones de la capitale.



Abdelhakim Mahamat Zakaria lance un appel à toutes les organisations et associations afin de les rejoindre pour renforcer la mobilisation.