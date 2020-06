Tchad - Covid-19 : à Mangalmé, la Croix Rouge en mission de sensibilisation

Prenant la parole à son tour, Matar Abdelmahmout Moukhtar, sous préfet rural de Mangalmé, s'est félicité de ce geste combien de fois important dans sa zone de circonscription.



Il a promis de mettre le paquet afin que le don puisse être reparti dans l'ensemble du département. "Au nom de mon staff et en mon nom propre, je remercie le comité provincial de la Croix Rouge pour ce geste modeste et important pour mon département. Que le bon Dieu vous le rendra au centuple", a-t-il laissé entendre.



Cette situation n'a pas laissé indifférent le président de la Croix Rouge départemental de Mangalmé, Yakhoub Chêne Adoum, qui a exprimé sa reconnaissance. Pour lui, ce geste vient à point nommé car à ce jour, le département de Mangalmé compte deux cas avérés positifs.



Le don est composé de 1000 cache-nez, 20 bouteilles d'eau de javel de 1 Kg et quatre cartons de savon de 80 cubes.