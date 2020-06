Tchad - Covid-19 : à Massakory, les fidèles chrétiens se sont retrouvés à l'église ce dimanche

Après les mosquées vendredi, des églises et chapelles ont rouvert leurs portes dimanche pour accueillir les fidèles, après trois mois de fermeture. À l'église, tout le monde a porté un masque de protection tandis que des dispositifs de lavage de mains ont été installés aux entrées. Les fidèles, conscients du danger de COVID-1, se sont soumis à l'obligation.



À Massakory, le thème choisi pour ce premier dimanche est : "Le secours de Dieu ne manque jamais", précise le pasteur de l'église Assemblée Chrétienne du Tchad, Kargué Madédé Sylas.



Le thème est tiré du psaume ci-dessous :

Prières. Psaumes 23:1-6

[1] Cantique de David. L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien.

[2] Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.

[3] Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.

[4] Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me rassurent.

[5] Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe déborde.

[6] Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours.



Selon le pasteur de l'église Assemblée Chrétienne du Tchad de Massakory, Kargué Madédé Sylas, malgré la pandémie et la fermeture des lieux de cultes, Dieu na jamais cessé de voler au secours de ses enfants.



Le pasteur a exhorté les fidèles chrétiens à beaucoup prier Dieu pour que la pandémie puisse être éradiquée du Tchad.



Dans une chanson d'adoration et de louange, les fidèles chrétiens ont manifesté leur amour et fidélité à Dieu pour les avoir épargnés de la COVID-19. Du côté de l'Eglise Catholique, les fidèles se sont soumis à la décision de l'archevêque métropolitaine de N'Djamena pour une ouverture le 12 juillet 2020.