Tchad - Covid-19 : à Massakory, une opération porte-à-porte pour sensibiliser

L’initiative de cette sensibilisation vient de l’association des jeunes chômeurs du département de Dagana (AJCD). Lançant officiellement cette campagne de sensibilisation au quartier Kangara, le deuxième adjoint au maire de la ville de Massakory, Abdoulaye Douba Abakar, s’est félicité de l'initiative de l'association.



Le maire n’a pas manqué de rappeler que le Hadjer Lamis est entouré de provinces touchées. C’est la toute première association de la ville à agir contre la COVID-19. Le maire a exhorté les autres associations de sa commune à faire autant.



Pour le président de l'Association, M. Brahim Youssouf Moustapha, ‘’l'objectif de cette campagne est de sensibiliser la population du département de Dagana en général et celle de la ville de Massakory en particulier sur la pandémie à coronavirus’’.



« Cette opération dénommée « porte-à-porte » vise à expliquer à chaque ménage en langues locales les dangers de la COVID-19 », a-t-il conclu.



L’association, par le biais de son secrétaire général Mahamat Abakar Ali, a remercié la mairie de Massakory, les autorités administratives et les personnes de bonne volonté qui se sont joints à eux. Il a exhorté les autres jeunes de la localité à se lever comme un seul homme pour combattre l'ennemi invisible de la nation qui est la COVID-19.



Le Maire de la Commune a remercié le groupe jeunesse Antivirus COVID-19 et les habitants du quartier Kangartoulo pour leurs soutiens matériels, financiers et physiques au cours de cette sensibilisation. Il faut noter que cette campagne s'étendra dans toute la ville.