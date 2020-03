Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, des contrôles pour vérifier la fermeture des boutiques

Le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zene Alhadj Yaya, le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Damane, et des maires des communes d'arrondissement, ont fait mercredi une descente inopinée dans quatre marchés de la capitale.



Ils ont tenu à vérifier de visu la fermeture effective des boutiques et autres commerces non alimentaires, conformément aux mesures prises par le Gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus.



La délégation s'est rendue au marché de Dembé, au marché de vente de poissons de Chagoua, au marché à Mil et au marché central.



En dehors des boutiques de produits vitaux et de commerces de denrées alimentaires, les commerces non alimentaires ont fermé leurs portes.



"Toutes ces mesures sont prises dans le but d'empêcher la propagation de cette maladie dans notre pays", a indiqué le délégué général du Gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Mahamat Zene Alhadj Yaya, qui s'est félicité d'un niveau acceptable d'exécution.



Le maire Saleh Abdelaziz Damane a remercié les commerçants qui ont accepté de suivre les règles. Il a appelé ceux qui n'ont pas appliqué à se conformer, avant le passage à des mesures draconiennes.