Tchad - Covid-19 : à N'Djamena, les jeunes viennent en appui aux couches vulnérables

Dans le cadre de la crise sanitaire, le coordonnateur de la Synergie des associations des jeunes contre la Covid-19, Adoum Allamine a lancé samedi une grande campagne de sensibilisation et de distribution des kits d'hygiène aux différents établissements scolaires et aux couches vulnérables de la capitale.



Soutenue par plus de 200 jeunes de 30 associations et des artistes de différentes associations, cette campagne a permis la distribution de plus 1000 masques et des kits d'hygiènes aux différents établissements scolaires à savoir : le Lycée arabe Ouarra, le Lycée de Ndjari, aux personnes vulnérables du quartier Amtoukoui et au Centre culturel des jeunes de Ndjari.