Tchad - Covid-19 : au Guéra, 13 malades infectés, 8 en fin de traitement (gouverneur)

Le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbainodoum Ngartelbaye, a fait mardi un point de presse relatif aux statistiques de la situation sanitaire.



Apres avoir inspecté l’état d’avancement des travaux du nouveau site de prise en charge des personnes atteintes de covid-19, le Gouverneur de la province du Guéra M. Paul Mbainodoum Ngartelbaye a fait un point de presse dans sa résidence pour faire le bilan de la situation sanitaire.



"Au niveau provincial nous avons 13 malades infectés dont 08 en fin de traitement, 21 échantillons dont 09 résultats connus négatifs, 12 en attente des résultats et 135 patients mis en quarantaine", a déclaré le gouverneur.



Plusieurs atouts dans le cadre de la lutte



Selon Paul Mbainodoum Ngartelbaye, il faut souligner les atouts dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 qui sont : l'élaboration et diffusion de plan de contingence ; le plaidoyer et mobilisation sociale avec les différentes couches socioprofessionnelles ; et l'appui des partenaires dans la multiplication des boites à image.



Il a également évoqué la sensibilisation à la radio communautaire de Mongo ; la sensibilisation de proximité par les Associations ; la distribution des dispositifs de lavage des mains ; la distribution des masques de protection ; la formation des formateurs sur la COVID-19 : 08 médecins et Technicien Supérieur ; la formation des agents de santé des districts de : Mangalmé et Melfi ; l'installation des barrières sanitaires ; et la supervision de l’application de fermeture des marchés et des attroupements.