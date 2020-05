Tchad - Covid-19 : au Sila, une vigilance accrue à la frontière avec le Soudan

Au Sila, province frontalière avec le Soudan, la lutte contre le Covid-19 passe notamment par les contrôles aux points de passage et la vigilance face aux entrées frauduleuses.



Selon le délégué sanitaire de la province de Sila, Dr Abinon Djelambe, l'entrée officielle est à Daguesa. Il explique qu'une équipe a été mise en place sur ce lieu, tandis que des sites d'isolement ont été identifiés à Djabal, Kerfi, Goz Amir, et un centre de prise en charge a été identifié au niveau de Goz Beida.



L'entrée de Daguesa est "en réalité fermée mais ce sont les vivres qui arrivent avec des gros-porteurs pour pouvoir alimenter la province et d'autres provinces du Tchad. Une équipe de six personnes prend les températures et recherche des cas suspects. Nous avons mis à leur disposition deux thermoflash qui leur permet de vérifier la température", précise Dr. Abinon Djelambe.



Il affirme que "normalement à Tissi, ce sont des entrées qui sont dites un peu frauduleuses parce qu'il n'y a pas une entrée là-bas. Mais durant le mois d'avril, nous avons noté l'arrivée des réfugiés estimés à plus de 3000. Ils sont avec la population de Tissi et suivis par l'hôpital de district de Tissi."



Le délégué sanitaire évoque des défis énormes qui se posent : "Nous ne disposons pas assez de thermoflash. En ce moment, ils sont seulement au niveau de Amdjirema à la frontière et de Goz Beida."



"En analysant les chiffres que nous avons, on se rend compte que la circulation est beaucoup plus communautaire. Il se peut que nous ayons des maladies et que nous n'avons pas des possibilités de mettre en évidence. J'appelle la population à respecter les mesures barrières", dit-il.



Du personnel formé et du matériel reçu



10 cadres de la délégation sanitaire ont été formés. À leur tour, ils sont chargés de former les agents des structures et centres de santé dans la province.



"Nous tenons régulièrement des réunions de surveillance épidémiologique en mettant l'accent sur le Covid-19", indique Dr Abinon Djelambe.



La délégation provinciale a reçu du ministère de la Santé deux thermflash, 11.000 cache-nez, 17 tests de prélèvements nasals, 10 équipements de protection individuelle, 20 écrans faciaux, cinq paires de bottes et 100 sur-bottes. Les cache-nez ont été répartis dans les 55 centres de santé tandis qu'un petit stock est stocké à la délégation.



Lundi, le Comité de gestion de la crise sanitaire a annoncé "la prise en compte du Tchad profond dans la stratégie de riposte sanitaire avec la mise en place des Coordinations provinciales de riposte sanitaire (CPRS), dirigées par d'éminents spécialistes dans chaque province."