Tchad- Covid-19 : cinq orphelinats assistés à N'Djamena

L'Office National de la Promotion de l'Emploi (ONAPE) poursuit son assistance aux personnes vulnérables. C'est dans ce sillage que cinq orphelinats de la place ont bénéficié d'une distribution de kits alimentaires et d'hygiène.



Chaque centre d'orphelinat a reçu : 25 sacs de maïs de 100 kg, 25 sacs de riz de 50 kg, 25 sacs de sucre de 50 kg, 25 cartons de boîte de conserve de sardines, 25 bidons d'huile de 20 litres, 25 cartons de savons, 05 cartons de lait, 05 dispositifs de lavage des mains et 05 cartons d'eau de javel.



Les bénéficiaires de ce don sont le centre Béthanie, l'association pour la protection et solution des orphelins abandonnés et vulnérables de NDjari dans le 8e arrondissement, le centre d'Akouna Espoir, l'orphelinat Shalom et enfin l'orphelinat Dieu bénit.



Les responsables de tous ces orphelinats ont été emportés par le geste de l'ONAPE pendant ce moment très difficile. Celui-ci est bien choisi pour cet appui aux orphelins et enfants vulnérables, estiment les bénéficiaires.



Selon le directeur de l'ONAPE, son institution est ravie lorsqu'elle redonne le sourire aux personnes nécessiteuses. "C'est avec joie que nous utilisons nos modestes moyens financiers pour les soutenir durant ce moment difficile accentué par la pandémie de la Covid-19", déclare le directeur général de l'ONAPE, Sadick Brahim Dicko.



''C'est pourquoi, nous croyons qu'un monde meilleur est possible et qu'il est possible aux femmes et hommes de vivre dans la paix, de vivre dans la joie, dans la fraternité et le partage'', souligne Sadick Brahim.



"En tant qu'instrument de la stabilité sociale, de lutte contre la pauvreté et le chômage, l'ONAPE ne baissera jamais les bras et continuera à vous soutenir pour la réussite de ses enfants", promet-il pour conclure.