Tchad - Covid-19 : comme prévu, les églises ont fermé leurs portes

En temps normal, ces lieux de culte seraient bondées de fidèles venus écouter la parole de Dieu. Mais ce 22 mars, les chrétiens ont respecté les mesures du Gouvernement suspendant les cultes et messes afin de limiter les risques de contagion du nouveau virus à Corona.



Pas l'ombre d'un seul fidèle, tous chez eux. Selon le gardien de la paroisse Saint Thérèse d'Avila d'Amtoukoui, "comme vous pouvez le constater, on a demandé aux paroissiens de prier depuis chez eux. Personne ne s'est présenté aujourd'hui."



Selon une autre source, certaines familles organisent les cultes chez eux avec moins de 50 personnes, entre parents, amis et connaissances.



Partout où nous, nous sommes rendus, la mesure est observée minutieusement. La promesse des leaders religieux à M. Kalzeubet Payimi -président de la cellule de veille et de sécurité sanitaire- d'accompagner le Gouvernement dans ces décisions est tenue.



Continuons à observer les mesures préventives afin de lutter contre cette pandémie.