Tchad - Covid-19 : concertations sur la réouverture des lieux de culte pour les prières quotidiennes

Le ministre de la Communication Chérif Mahamat Zene et le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes, Mahamat Ismaël Chaïbo, ont tenu mercredi une rencontre avec les leaders religieux dans le cadre des activités du sous-comité sensibilisation du Comite de gestion de crise sanitaire.



La question de la réouverture ou non des lieux de culte pour les prières quotidiennes était au centre des échanges, informe le ministère de la Communication.



Le Comité de gestion de crise sanitaire "examinera cette question à la lumière des avis des leaders religieux".



La crise sanitaire liée au Covid-19 a contraint le gouvernement a prendre des mesures restrictives qui concernent notamment les lieux de culte. Ces mesures visent à empêcher la propagation de la maladie.



Le Tchad est à ce jour l'un des pays les moins touchés par la pandémie. Il en subit toutefois de plein fouet les conséquences socio-économiques.